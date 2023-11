I The Killers annunciano ‘Rebel Diamonds’ | «Venti canzoni per vent’anni»

Leggi su funweek

(Di giovedì 9 novembre 2023) I Thehanno annunciato l’uscita di Rebel Diamonds, l’album best of, in uscita il prossimo 8 dicembre. È ora disponibile in preorder nei formati CD, LP e LP con booklet di 24 pagine in esclusiva sullo Shop Universal e conterrà un nuovo brano, Spirit. Rebel Diamonds contiene 20 brani, tra cui i classici Mr. Brightside, When You Were Young, All These Things That I’ve Done, Human, Read My Mind e altri ancora. Fino all’ultimo singolo della band, Your Side of Town, acclamato dalla critica. L’album di highlights contiene almeno una canzone tratta da ciascuno dei sette album della band. Dall’innovativo debutto di Hot Fuss – disco d’oro in Italia e che celebrerà il suo 20° anniversario nel 2024 – all’ultimo LP della band, uscito nel 2021, Pressure Machine. La raccolta è composta dache incarnano ciò che i The ...