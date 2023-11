I teppisti tedeschi a Napoli e le falle sulla sicurezza

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 9 novembre 2023) Non è bastato meno di un anno fa il saccheggio e la devastazione della città da parte dei presunti tifosi dell’Eintracht di Francoforte che furono scortati fino al centro die solo per fortuna e per capacità di contenimento delle forze di polizia sul posto che non ci furono vittime gravi. A piazza del Gesù vi fu guerriglia urbana tra opposte tifoserie con la polizia in mezzo, tra due chiese, nel bel mezzo di tre scuole e tanta gente che camminava. Una giornata di ordinaria follia, gestita male da chi doveva organizzare diversamente “l’accoglienza”. Ieri asi è dovuto assistere ad una vera e propria guerriglia tra presunti tifosi dell’Union Berlino e le forze di polizia Non sono bastati i fatti gravissimi accaduti a Milano tra alcuni criminali tifosi del Milan che hanno ridotto in fin di vita un tifoso del Paris St. Germain: risse, ...