(Di giovedì 9 novembre 2023) Trattati, protocolli, memorandum d'intesa, scambio di lettere: la scelta è ampia e le definizioni stessedeclinarsi in modo diverso

... fiorentini, ferraresi, milanesi e i cosiddetti marsigliesi, dopo imazzi artistici e ... Le 78 carte che riproducono con affetto e ironia personaggi, situazioni, luoghi edi dire di Livorno ...

I tanti modi con cui due governi possono mettersi d’accordo tra loro Il Post

Uomini come tanti – Programmazione • Cineteca di Bologna Cineteca Bologna

Trattati, protocolli, memorandum d'intesa: la scelta è ampia e le definizioni stesse possono declinarsi in modo diverso ...Il successo del docu-film di Anselma Dell'Olio ora in sala testimonia l'interesse del pubblico per un personaggio misterioso che riuscì a conquistare Fellini, Zeffirelli, John e Jackie Kennedy e Charl ...