I pronostici di giovedì 9 novembre | Europa League e Conference League

Leggi su ilveggente

(Di giovedì 9 novembre 2023) Idi: c’è la quarta giornata della fase a gironi di, in campo tre squadre italiane. Terminata la due giorni di Champions, si prosegue con. Nella quarta giornata della fase a gironi ci sono tre squadre italiane in campo: la Roma – che ha già blindato la qualificazione – proverà a mettere al sicuro anche la prima posizione che vale l’accesso diretto agli ottavi di finale. In casa dello Slavia Praga, con il derby alle porte, anche un pareggio farebbe molto comodo agli uomini di Mourinho. ...