I problemi di governance della RAI sono anche a livello “tecnico”

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 9 novembre 2023) In questi giorni, Giornalettismo si sta concentrando sulle molteplici problematiche in seno al servizio pubblico radiotelevisivo. Siamo partiti dalla grande fuga di massa da parte dei cosiddetti “volti noti” che per anni hanno accompagnato le famiglie attraverso lo schermo, passando per l’addioa trasmissioni che erano diventate dei veri e propri marchi identitari dell’azienda. Di conseguenza – e non solo a causa“politica” e dei suoi riflessi –l’appeal sul pubblico è calato sensibilmente, non solo per viaconcorrenza. Ma questesolo alcune delle questioni irrisolte a viale Mazzini, perché cimolte granediper la gestione dei bandi pubblici ...