(Di giovedì 9 novembre 2023) Una ricerca condotta in 62 paesi ha mostrato una correlazione significativa tra gli stereotipi sulla virilità e i comportamenti rischiosi

Sua madre ha altri tre figli minorenni, duee una femmina, anche loro nati a Catania che sono italiani econ lei.

I maschi vivono di meno nei posti dove devono dimostrare la propria mascolinità Il Post

Uno studio rivela: i papà di figlie femmine vivono più a lungo Radio 105

Leggi anche: I comportamenti molesti nei gruppi maschili Per la ricerca pubblicata su Psychology ... convinzione superiori alla media (di un certo valore standard) gli uomini vivono in media 6,69 anni ...La ricerca ha coinvolto un campione di oltre 4.310 individui, di cui 2.147 donne e 2.163 uomini, qui gli esperti hanno esaminato il numero di figli distinguendoli tra femmine e maschi per individuare ...