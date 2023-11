I Maneskin | l’anteprima del nuovo singolo “Valentine” per la gioia dei fan

Leggi su dilei

(Di giovedì 9 novembre 2023) I fan deipossono continuare a gioire. Dopo il successo ottenuto ai loro ultimi concerti oltreoceano e la vittoria di due delle quattro candidature ottenute agli MTV EMA 2023, la rockband pare non volersi fermare. Damiano David e il resto della band sono pronti per Rush! (Are U Coming?), la nuova edizione del loro ultimo album di grande successo e, come regalo ai fan che da sempre li sostengono, hanno deciso di pubblicare in anticipo qualche nota di, uno dei singoli inediti contenuti nell’album. Ipubblicano il video di “” È prevista per venerdì 10 novembre 2023 l’uscita di Rush! (Are U Coming?), la nuova edizione dell’ultimo album di successo dei. Un’edizione tutta nuova, che regalerà ai fan anche 5 nuovi singoli tutti da scoprire. Per aggiungere hype, la ...