I giovani escono sempre più tardi da casa | sette su dieci vivono ancora con i genitori

Alla fine, nel 2021, solo il 12,9% deiunder 35 risultava coniugato o coabitante in un nucleo familiare autonomo, con un lieve aumento nel Centro - nord (13,6% contro l'11,7% del Sud). A ...

I giovani escono sempre più tardi da casa: sette su dieci vivono ... TGCOM

Regione Lombardia: con il progetto #Up, giovani e famiglie escono dal disagio Panorama

I nostri giovani “lasciano il nido” sempre più tardi: quasi 7 su 10 vivono ancora con mamma e papà (69,4%), quando nel resto d’Europa il dato medio si attesta al 50,6% dei maggiorenni under 35.I giovani non sono una priorità per Empoli ... Gli episodi cronaca delle ultime settimane sono emblematici per capire cosa vivono i nostri ragazzi quando escono la sera per un po’ di svago: "Lite nel ...