I fornelli a gas fanno male alla salute | la verità che non piace ai cittadini

Leggi su informazioneoggi

(Di giovedì 9 novembre 2023) Fino a qualche anno fa vigeva lo slogan “il Metano ti dà una mano”; adesso il Metano toglie la mano e ci fa ammalare tutti. Una recente ricerca condotta a livello europeo ha dimostrato che chi usa i classicia gas è a rischio, e a farne le spesse sono i bambini e i fragili. La colpa sarebbe del biossido di azoto, che si sprigiona appunto durante l’uso del gas per cucinare. Secondo uno studio UE ia gas sono pericolosi per laumana – InformazioneOggi.itSembra che il problema sia dovuto all’esposizione continuativa a livelli che superano per la maggior parte dei casi quelli indicati dall’OMS come sicuri. L’indagine è stata effettuata da CLASP, un gruppo no profit che si occupa di efficienza energetica. Hai ia gas? Rischi di ammalarti e di far ammalare i tuoi ...