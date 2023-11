I caschi blu Onu a Gaza? Governo e Pd premono ma…

Leggi su formiche

(Di giovedì 9 novembre 2023) “Aserve una forza multinazionale militare di interposizione, sotto l’egida delle Nazioni Unite”, scrive oggi Giuseppe Provenzano, responsabile Esteri del Partito democratico, sul quotidiano La Repubblica. “E proprio l’Italia può giocare un ruolo fondamentale, forte della sua migliore tradizione diplomatica e della credibilità guadagnata ad esempio nell’ultimo conflitto tra Israele e Libano”, aggiunge. La stessa proposta era stata avanzata dal Partito democratico nel 2014, in occasione dell’Operazione Margine di protezione delle forze armate israeliane acontro Hamas. Ancora illavora in questa direzione, in particolare in ambito G7. “Ne abbiamo parlato e continueremo a discuterne”, ha confermato Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, martedì sera al termine della cena con i suoi ...