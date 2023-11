I capi di Cia e Mossad in Qatar | si tratta per gli ostaggi | Tajani | Hamas è criminale | difenderla è un grave errore

I capo della, Bill Burns, e quello del Mossad, David Barnea, sono a Doha per portare avanti i negoziati mirati a una tregua che permetta la liberazione di alcuni ostaggi nelle mani di Hamas.

