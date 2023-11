I 20 film più attesi che usciranno nel 2024

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 9 novembre 2023) Ora che lo sciopero SAG-AFTRA è finito, con buona pace di attrici, attori e produttori, la gioiosa macchina da guerra di Hollywood è pronta a rimettersi in marcia. Traduzione: iche tanto aspettiamo saranno finalmente in sala. Tra ritardi, cambi in corsa sulla data d’uscita e modifiche produttive, dunque, tutto dovrebbe tornare alla normalità. Ma quali sono questi lungometraggi e perché ci appassionano di già? Proviamo a spiegarlo in questo approfondimento su. Com’è logico che sia, troveremo tanti blockbuster sospirati (perché il Marvel Cinematic Universe continua a espandersi), un paio di sequel che aspettiamo a braccia aperte, delle primizie succulente e anche opere di cui avremmo fatto sicuramente a meno (ma lo scriviamo sottovoce). 20. Kraven – Il cacciatore, 30 agosto Basato sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics, Kraven – Il ...