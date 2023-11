I 15 migliori colpi di scena nei film

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 9 novembre 2023) Idida sempre ci affascinano, poiché generalmente arrivano nei momenti finali di un’opera e, se ben realizzati, sono impossibili da prevedere, nonostante gli indizi lasciati per tutta la durata del. Inoltre, una volta scoperti, essi cambiano completamente il nostro modo di vedere il. Alcunidisono diventati talmente iconici da essere citati continuamente (come ad esempio il famosissimo “No, io sono tuo padre” presente in Star Wars: Episodio V – L’imperosce ancora). Inoltre, negli ultimi anni, alcuni registi hanno fatto deidiil loro punto di forza. Ad esempio, cineasti come M. Night Shyamalan (The Visit, Old) oppure Jordan Peele (Scappa – Get Out) o ancora David Fincher (Se7en, ...