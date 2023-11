Hotel Torre di San Martino e Cafè di Rivalta | soggiorno indimenticabile in un borgo medievale

Leggi su appuntidizelda

(Di giovedì 9 novembre 2023) L’di San, un’elegante struttura situata all’interno di un affascinante, è stata la nostra dimora per una notte durante il recente e incantevole fine settimana dedicato al Mito della Malvasia. Questa destinazione sembra essere stata prelevata direttamente da una fiaba, in quanto il suo ambiente trasuda un’atmosfera di raffinatezza e bellezza senza tempo. Immediatamente dopo aver varcato la soglia, ci si ritrova avvolti in un’eleganza senza tempo. L’accoglienza nella hall dell’è stata di una raffinatezza indiscutibile, mentre le camere, ognuna delle quali è un’esperienza unica, hanno il potere di trasformare ogni ospite in una sorta di principe o principessa per una notte. Esterno dell’di San ...