Honpe Archetype | l’Eicma 2023 fa da palcoscenico pure a un’automobile – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 novembre 2023) “Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori”: è questo l’acronimo di Eicma, evento clou del mondo delle due ruote. Ep, c’è chi all’appuntamento meneghino – in corso alla Fiera Milano fino al 12 novembre – ha deciso di presentare, la. Trattasi di un prototipo concepito e disegnato da Mike Robinson, celebre designer dal curriculum strabiliante, in cui è riportato un passato in Bertone, Fiat, Lancia, Ford, Volvo e Ghia., invece, è un’azienda specializzata nella produzione di componentistica e modelli, che presto avrà un suo showroom a Medolla, vicino Modena. Con la“volevamo creare qualcosa di originale unendo due tipologie di auto agli antipodi, una GT e una limousine”, ha spiegato Robinson: “Infatti, questo prototipo ...