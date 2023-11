Hollywood | fine sciopero | raggiunto accordo preliminare fra attori e studios

Gli attori e gli studios dihanno raggiunto un accordo preliminare per mettereallo sciopero che va avanti da 118 giorni. L'intesa, che ora dovrà essere ratificata dai 160 mila iscritti al sindacato che ha portato ...

Sciopero Hollywood, gli attori rifiutano la proposta degli Studios Sky Tg24

Gli attori e gli studio di Hollywood hanno raggiunto un accordo preliminare in grado di mettere fine a uno sciopero che va avanti da 118 giorni. Lo riportano i media americani. "In un voto unanime ...I membri del sindacato devono comunque approvare l'accordo in grado di rimetter in moto l'industria televisiva e cinematografica americana che vale 134 miliardi di dollari ...