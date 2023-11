Holden l’artista più ascoltato di Amici | la classifica completa

Leggi su biccy

(Di giovedì 9 novembre 2023) Maria De Filippi nel quotidiano diandato in onda oggi ha annunciato i dati di streaming su Spotify dei loro inediti dopo 24 ore dall’uscita. A vincere? Ovviamente, ma eccola tutta. Quando Stella ha scoperto di essere ultima si è messa a piangere (“sono sempre ultima”) anche perché col singolo Venere ha totalizzato solo 20 mila streams, ben 10 mila meno il penultimoto, Matthew, con il singolo Fammi. Un po’ meglio Touché di Sarah Toscano (45 mila); Tananai di Holy Francisco (48 mila); Follia di Lil Jolie (60 mila); Mercoledì Mai di Mew (84 mila); RossoFuoco di Mida (97 mila) e Che Fai di Petit (113 mila). Al primo posto – la stessa Maria De Filippi ha sottolineato che è il “miglior debutto della storia di” – si trova come già detto Dimmi che non è un addio diche ha ...