«Hitler aveva ragione su di voi ebrei» | la prof di matematica che rischia la sospensione a Treviso

Leggi su open.online

(Di giovedì 9 novembre 2023) «Andate all’inferno,su di voi»: una storia comparsa sulilo Instagram di una docente della scuola superiore H-Farm di Roncade ala mette a rischio provvedimento disciplinare. Il Corriere del Veneto racconta che Hanane Hammoud, insegnante di, ha ammesso la pubblicazione della storia davanti ai dirigenti scolastici. Ha detto di averlo fatto in un momento di sconforto. Il contenuto è stato scoperto da una studentessa, che lo ha mostrato ai genitori. Poi lo screenshot è finito nella chat delle famiglie. Hammoud è nata in Libano. Si è laureata in Scienze prima di specializzarsi inall’università americana di Dubai. La scuola valuterà la sua. Leggi anche: ...