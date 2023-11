“Hitler aveva ragione” | prof di Treviso nella bufera per post contro ebrei

Leggi su fattidipaese

(Di giovedì 9 novembre 2023) “Andate all’inferno,su di voi”. Così laessoressa Hanane Hammoud, docente di matematica alla media superiore internazionale di H-Farm, su Instagram. Ilè corredato da un video,ato nelle stories, che mostra gli orrori della guerra tra Israele e Palestina. Il video – ha raccontato la stessa docente ai dirigenti scolastici si legge sul ‘Corriere di’ – è rimasto online per una manciata di minuti. Lei per prima si è resa conto dei possibili effetti del suo, ma, si sa, il web non perdona. Proprio in quel momento, una studentessa è capitata sul suoilo Instagram, ha congelato il video e la frase con un banale screenshot e ha mostrato il contenuto del telefono ai ...