“Hitler aveva ragione” | il video choc di una docente di Roncade

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 9 novembre 2023) Pubblicato il 9 Novembre, 2023 Una storia su Instagram con la scritta “Andate all’inferno,su di voi ebrei”, è comparsa per poco tempo e poi è stata rimossa sul profilo di unadella scuola superiore di H-Farm di, in provincia di Treviso, che ora rischia un provvedimento disciplinare. L’insegnante, Hanane Hammoud,di matematica, ha ammesso la pubblicazione ai dirigenti scolastici, sostenendo di averlo fatto in un momento di sconforto psicologico. A scoprire ilsarebbe stata una studentessa, che lo ha salvato sul proprio cellulare e lo ha mostrato ai genitori; da qui lo screenshot si è diffuso via chat tra le famiglie degli altri studenti. Laè nata in Libano, dove ha conseguito ...