Highlights e gol Tolosa-Liverpool 3-2 | Europa League 2023 2024 VIDEO

(Di giovedì 9 novembre 2023) Glidella partita tra, match valido per la fase a gironi didel Gruppo E e vinto dal. La formazione francese trova il gol del vantaggio con Donnum al 36?, seguito dal 2-0 firmato Dallinga al 58?. Successivamente, ilsi porta sul 2-1 con l’autogol di Casseres. Ilperò risponde subito e al 76? Magri mette in cassaforte il risultato segnando il 3-1. Infine, Jota manda la palla in rete all’89’ e la partita finisce 3-2. SportFace.

Il video deie deglidi Slavia Praga - Roma, match valevole per la quarta giornata della fase a gironi dell'Europa League 2023/2024. I padroni di casa dominano in lungo e in largo contro una Roma in ...

Video Gol Copenaghen-Manchester United 4-3: gli highlights La Gazzetta dello Sport

Napoli-Union Berlino: video, gol e highlights Sky Sport

La Roma ha subito 29 tiri in questa Europa League, più soltanto di due squadre: Liverpool (22) e proprio Slavia Praga (25); inoltre, la formazione giallorossa è quella ad aver incassato meno ...Nov 9, 2023 #europa league, #jurecka gol roma, #masopust gol roma, #slavia praga, #slavia praga gol, #slavia praga highlights Slavia Praga – Roma highlights e gol, ecco le immagini della sfida di ...