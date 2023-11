Highlights e gol Copenaghen-Manchester United 4-3 | Champions League 2023 24 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 novembre 2023) Primo successo per il, terzo ko per il: termina 4-3 la sfida valevole per la quarta giornata dei gironi di/24. Quattro reti nella prima frazione, sblocca il match la doppietta di Hojlund, sono poi Elyounoussi e Goncalves a recuperare lo svantaggio. Nella ripresa, prima il nuovo sorpasso con il rigore calciato da Fernandes, poi le reti decisive di Lerager e Bardghji. Di seguito ilcon gli. SportFace.