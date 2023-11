Harry | ennesimo no a Re Carlo | questa volta il motivo è gravissimo | Retroscena che nessuno conosce

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 9 novembre 2023) Nervi tesi trae suo padre Re: la frattura è molto profonda. Ecco cosa ha fatto il principe minore. A Buckingham Palace fervono i preparativi per il 75esimo compleanno di ReIII: il prossimo 14 novembre, infatti, il sovrano inglese terrà una serata per celebrare il suo compleanno a Clarence House, a Londra e sui tabloid non si parla altro dei possibili invitati alla serata. Ovviamente gli occhi di tutti sono puntati sul principee sulla sua consorte, Meghan Markle. Cinque anni fa i due si sono sposati e allora avevano deciso di posticipare la luna di miele pur di essere presenti al compleanno di, ma ora le cose non sono più come un tempo. Da quandoè Meghan hanno deciso di lasciare l’Inghilterra per trasferirsi in California ed ...