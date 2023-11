Hamas ha perso il controllo del nord di Gaza | La diretta 

(Di giovedì 9 novembre 2023) Giorno numero 33. Ucciso il capo degli artificieri dei terroristi palestinesi. Biden spinge per una pausa umanitaria di tre giorni. Qatar e Egitto guidano le trattative per la liberazione degli ostaggi. Le ultime notizie

AGI - Le ultime notizie in tempo reale sulla guerra tra Israele e. IN 50 mila in fuga dal Nord della Striscia, 'hail controllo' Scontro Usa - Israele sul dopo conflitto Tsahal nel cuore di Gaza, ucciso l'artificiere diAppello del G7, 'Urgenti pause umanitarie e corridoi' Biden chiede tre ...

Israele: Hamas ha perso il controllo del Nord della Striscia. Scontro ... AGI - Agenzia Italia

Hamas: "Trattativa in corso per la liberazione di 12 ostaggi in cambio di tregua di 3 giorni" - Media: si tratta sugli ostaggi, ma l'intesa Hamas-Israele è ancora vaga - Media: si tratta sugli ostaggi, ma l'intesa Hamas-Israele è ancora vaga RaiNews

"I palestinesi stanno andando via dal nord della Striscia perché hanno capito che Hamas lì ha perso il controllo e che il sud è più sicuro". Lo ha detto il portavoce dell'esercito israeliano Daniel ...Da 33 giorni in Medio Oriente c'è una nuova guerra. Il conflitto che vede contrapposti Israele e Hamas ha causato la morte di oltre 1.400 israeliani e diverse migliaia di palestinesi, 10mila secondo ...