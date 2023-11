Le immagini provano la violazione ma non basta Le prove sulla base delle quali il teamha sostenuto la necessità di rivedere le violazioni ai limiti di pista commesse da Albon in gara (e i ...

Haas, niente da fare: respinta la richiesta di riesame su Austin Autosprint.it

F1 | GP USA, respinta la richiesta di revisione della Haas F1grandprix.it

Il team americano torna a casa a mani vuote: le prove contro Albon, Sargeant, Perez e Stroll non sono state considerate nuove, significative e rilevanti e quindi non è stato possibile dibattere nel me ...Con la pronuncia sfavorevole ad Haas c'è l'ennesimo nulla di fatto nell'esercizio del diritto al riesame di una decisione presa dalla direzione di gara nel corso di un Gran Premio. Il ricorso del team ...