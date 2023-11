(Di giovedì 9 novembre 2023) Rafaela Pimenta, manager del centravanti norvegese del Manchester City, ha precisato che la propria presenza al Bernabeu per-Braga di Champions non era legata a ragioni di mercato

IlMadrid abbandona la pista Mbappé per tuffarsi su ErlingLa clamorosa voce di mercato ha iniziato a girare da qualche settimana. Un paio di eventi avvenuti nella giornata di mercoledì 8 ...

HAALAND-REAL MADRID, RISPONDE L'AGENTE: "NESSUN CONTATTO PER ORA" - Sportmediaset Sport Mediaset

Haaland-Real Madrid, la precisazione dell'agente: “Nessun contatto” ItaSportPress

Rafaela Pimenta, manager del centravanti norvegese del Manchester City, ha precisato che la propria presenza al Bernabeu per Real-Braga di Champions non era legata a ragioni di mercato ...La presenza di Rafaela Pimenta sugli spalti del "Santiago Bernabeu" in occasione del match di Champions League fra Real Madrid e Sporting ...