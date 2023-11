Guida per riconoscere i tuoi film n 16 | il nostro podcast | The Marvels | Club Zero | Pain Hustlers

Leggi su screenworld

(Di giovedì 9 novembre 2023) E siamo a tre. La Fase 5 del Marvel Cinematic Universe tocca il numero perfetto con The, ildi Nia da Costa alla quale spetta il compito infausto di dar respiro a un super saga che ultimamente sta battendo la fiacca. Noi ve lo abbiamo recensito qui, ma udite udite Theè anche ild’apertura del nuovo episodio diper, ildi ScreenWorld che vi aiuta a non perdere la bussola tra le varie proposte cinematografiche in sala e in streaming. Emanuele Rauco non solo si addentrerà tra galassie e lotte ai villain, ma parlerà anche didi Jessica Hausner, presentato all’ultimo Festival di Cannes (qui trovate la recensione). E di ...