Guerra Israele-Hamas | l’esercito israeliano | “Hamas ha perso il controllo del nord di Gaza” | DIRETTA

(Di giovedì 9 novembre 2023) Lalive dellatraoggi, giovedì 9 novembre Continua l’incursione di terra da parte dicondi Gerusalemme che sostiene cheabbiaildeldi. Nel frattempo, si continua a trattare per il rilascio degli ostaggi con il premierBenjamin Netanyahu, però, che ha frenato su un cessate il fuoco, condizione richiesta daper il rilascio degli ostaggi. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, giovedì 9 novembre 2023, sullatrae ...

... l'insoddisfacente gestione dell'economia, l'immigrazione fuori controllo, le guerre senza fine a cui aveva promesso di opporsi, il sostegno incondizionato anellaa Gaza, i milioni ...

Israele: "Hamas non controlla più Gaza Nord". Si tratta per ostaggi Sky Tg24

Hamas: "Trattativa in corso per la liberazione di 12 ostaggi in cambio di tregua di 3 giorni" - Media: si tratta sugli ostaggi, ma l'intesa Hamas-Israele è ancora vaga - Media: si tratta sugli ostaggi, ma l'intesa Hamas-Israele è ancora vaga RaiNews

Israele ha poi accusato ancora una volta Hamas di sfruttare ... dell'esercito basti citare le dimensioni dello schieramento: per la prima volta dalla guerra in Libano del 1982 un'intera divisione di ...I soldati, in attesa ai check-point disseminati ovunque, hanno preso il posto degli agricoltori. Questo frammento di sud di Israele è zona di guerra. Uno dopo l’altro, sul versante est della strada ...