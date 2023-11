Gualtieri dichiara guerra ai minimarket E la grande distribuzione ringrazia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 9 novembre 2023) Malamovida, la chiamano ormai a Roma. Seguendo la linea che prova a dettare il Campidoglio, parlando di lotta al decoro. Quella del Comune di Roma è una vera e propriata: quasi esclusivamente ai. La causa di tutti i mali, secondo la narrazione capitolina. Così i piccoli alimentari verranno dimezzati, con nuove norme che saranno a regime entro il Giubileo, come spiega al Corriere della Sera l’assessore al Commercio del primo Municipio, Jacopo Scatà. Per il Campidoglio isono i responsabili della malamovida. Evuole dimezzarli nel centro L’obiettivo è chiudere la metà dei, soprattutto quelli che restano aperti a tutte le ore, nonostante le ordinanze che prevedrebbero la chiusura alle 22, in particolare nelle zone più centrali ...