GTA 6 | in arrivo il trailer a dicembre | cosa si sa sul gioco

(Di giovedì 9 novembre 2023) Nelle scorse ore è arrivata la conferma anche da parte di Rockstar Games con un comunicato ufficiale: il nuovo capitolo di Grand Theft Auto (che si chiamerà, con ogni probabilità, GTA 6) sarà presto disponibile. Dopo tanti rumors, è finalmente arrivato un comunicato ufficiale da parte di Rockstar Games: GTA 6 sarà presto svelato agli appassionati di tutto il mondo. Dopo diverso tempo, Rockstar torna a parlare ufficialmente del nuovo episodio di Grand Theft Auto e lo fa con un comunicato in grande stile, annunciando la presentazione del(in occasione dei 25 anni della stessa Rockstar, ndr). “Siamo davvero entusiasti di farti sapere che all’inizio dipubblicheremo il primodel prossimo Grand Theft Auto”, ha dichiarato Sam Houser. Un annuncio che ha letteralmente scatenato i fan sul ...

È una giornata davvero ricca di novità sul fronte videoludico, quella odierna: oltre alla conferma dell'di6 (per il primo trailer sarà necessario attendere fino a dicembre) c'è anche quella del film di Zelda . L'annuncio è giunto direttamente da Nintendo, che conferma lo sviluppo di una ...

GTA 6, trailer in arrivo a dicembre: lo conferma Rockstar Games Multiplayer.it

Il primo trailer di Gta 6 arriva a dicembre, è ufficiale WIRED Italia

Nel suo recente resoconto finanziario, Take-Two ha annunciato perdite per 543,6 milioni di dollari, ma con grande ottimismo per l'arrivo di GTA 6.Gli ultimi risultati finanziari di Rockstar Games evidenziano per l'ennesima volta l'incredibile successo di GTA 5.