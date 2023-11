Grillo da Fazio | l’oroscopo e il solito ferragnismo di Giorgia Meloni

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 9 novembre 2023) «Vorrei testimoniare che esiste un modo di stare su questa Terra senza cercare l’amore degli sconosciuti». Lo dice Gipi, in una lunghissima intervista che gli fa Daniele Rielli, una conversazione nella quale tenta di chiamarsi fuori da questo secolo in cui il consenso conta tutto e il talento non conta niente. «Se, allestendo un simile non luogo, mi è accaduto di offendere la sensibilità di singoli lettori o di intere comunità me ne dispiaccio. Ma neanche tanto, devo dire, perché la libertà più assoluta è il privilegio, la condizione e il destino di qualsiasi scrivere letterario». Lo premette Alessandro Baricco al suo nuovo “Abel” (Feltrinelli), e io mi chiedo se la risposta stia lì: me ne dispiaccio, ma neanche tanto. La risposta al problema del presente (a uno dei numerosissimi problemi del presente), a quel problema nel quale s’incrociano le somiglianze, le suscettibilità, i ...