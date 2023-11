Grande Fratello televoto | il sondaggio sul preferito della puntata del 9 novembre 2023

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 9 novembre 2023) Chi rischia di finire direttamente in nomination per ileliminatorio di lunedì prossimo? Ecco le preferenze dei sondaggi web Alè tempo di votare per il. Infatti il meno votato andrà direttamente aleliminatorioprossima. Unquello di stasera molto frequentato. Sono finiti in nomination: Ciro Petrone, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares, Vittorio Menozzi, Giampiero Mughini, Letizia Petris e Massimiliano Varrese. Scopriamo insieme chi è il, secondo i primi sondaggi in rete. leggi anche–>, Vittorio e Letizia si scambiano delle confidenze: il confronto in giardino Stando alsul ...