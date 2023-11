Grande Fratello | spunta un video notturno sulla situazione tra Letizia Petris e Paolo Masella VIDEO

(Di giovedì 9 novembre 2023) Nella puntata del GF in onda questa sera su Canale5, c'è spazio per le dinamiche tra. Ecco che èto unin cui si parla di loro due!

... La fotografa ha confermato che al momento sente di voler proseguire la conoscenza con il Masella , ma con calma, senza fretta: Scopri le ultime news su

Grande Fratello, "pista fuori dalla casa". Spunta la deroga per Alex Schwazer Il Tempo

In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, Alfonso Signorini conduce la diciottesima puntata del Grande Fratello. Con lui, in studio, l’opinionista Cesara Buonamici e per i social Rebecca ...Bollori a non finire nella Casa del Grande Fratello. Si è consumato un bacio mozzafiato tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi che si sono lasciati andare anche a un ballo romantico. Poi il bacio ...