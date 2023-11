Grande Fratello | Mirko e Angelica in piscina commentano quanto avvenuto con Greta

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 9 novembre 2023) Alè tempo di confidenze e commenti:si confrontano suin puntata con, nel primo pomeriggio, si sono concessi un bagno innella casa del. Ed è stata anche un’occasione per confrontarsi e commentarein puntata con. La gieffina ha rimarcato di non esserci rimasta male del confronto conperché la sorpresa ricevuta dal fidanzato Rick le ha dato lo sprint per affrontare tutto e lasciarsi scivolare addosso le accuse ricevute dalla fidanzata di. Lui è pronto a difendere il suo ...