Grande Fratello | il racconto della diciottesima puntata

(Di giovedì 9 novembre 2023) Leggi Anche '', prima lite tra Paolo e Letizia: 'Credi sia stato un errore?' Signorini si collega con la Casa del '' per i primi saluti poi stacca per passare alla prima ...

Leggi Anche '', prima lite tra Paolo e Letizia: 'Credi sia stato un errore' Signorini si collega con la Casa del '' per i primi saluti poi stacca per passare alla prima sorpresa ...

Grande Fratello, "pista fuori dalla casa". Spunta la deroga per Alex Schwazer Il Tempo

In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, Alfonso Signorini conduce la diciottesima puntata del Grande Fratello. Con lui, in studio, l’opinionista Cesara Buonamici e per i social Rebecca ...Bollori a non finire nella Casa del Grande Fratello. Si è consumato un bacio mozzafiato tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi che si sono lasciati andare anche a un ballo romantico. Poi il bacio ...