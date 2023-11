Grande Fratello | Angelica Baraldi vicina a Mirko Brunetti | “Ho voglia di fare la gattamorta” Arriva la reazione di Greta Rossetti

(Di giovedì 9 novembre 2023) Ieri sera ilha voluto mettere alla prova le concorrenti con una sfida sulla sensualità durante la qualeha colto l’occasione per ‘provocare’. Nel corso della diciassettesima puntata, l’ex tentatrice di Temptation Island, entrata nella Casa esporre il proprio risentimento in merito all’avmento dial suo fidanzato, si è rivolta a lei con l’appellativo di “gatta morta”. L’intervento dinon è affatto piaciuto né alla diretta interessata né tantomeno ae agli altri inquilini. Tuttavia, il ristoratore di Terni ha cercato di comprendere le motivazioni della compagna, sostenendo che avesse peccato di ...

Ora riposa, per sua volontà, nel cimitero di Casciago (Varese), non lontano dai suoi genitori e dalCarlo. Macchi non dimenticò mai ildono " come sottolineava " di aver vissuto ...

Giselda Torresan eliminata dal Grande Fratello perché fagocitata dal suo stesso personaggio Fanpage.it

Il fratello di Greta Rossetti, fidanzata del concorrente del Grande Fratello Mirko Brunetti, ha sbottato contro il fidanzato di Angelica.La fotografa ha spiegato di sentirsi a disagio e di non volersi sentire “appesantita” dopo quanto successo col gieffino nella casa: il confronto tra i due ...