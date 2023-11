(Di giovedì 9 novembre 2023), GPS e. Tante novità in arrivo per migliaia di docenti. Per fare il punto della situazione, la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata di, la rubrica di consulenza in onda sui nostri canali social (Facebook e YouTube). L'articolo .

... poi sarà fondamentale capire quali saranno i requisiti per entrare inII fascia e come iabilitanti interferiranno sulle graduatorie provinciali per le supplenze. Tutti i fatti del ...

GPS, percorsi abilitanti e concorsi: le risposte alle vostre domande. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Giovedì 9 novembre alle 14:30 Orizzonte Scuola

Tra concorsi, percorsi abilitanti e GPS: tante novità in arrivo. Facciamo il punto. Ascolta QUESTION TIME in modalità PODCAST Orizzonte Scuola

Una delle principali problematiche riguardanti l’aggiornamento delle GPS per maggio 2024 è quella riferita allo strumento legislativo da utilizzare per questa importante procedura. Di questo si è parl ...Slitta al 2025 l'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze Gps previsto per la primavera prossima I sindacati sono in allarme. L'8 novembre fissato un incontro al ministero.