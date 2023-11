Golfo Biscaglia

(Di giovedì 9 novembre 2023), mare ine tanta paura a bordo. E' accaduto sulladaSpirit of Discovery neldi, mentre navigava in direzione delle Canarie. Laha colpito la, cone vento molto forte. Fra i passeggeri c'è chi ha temuto il peggio: più di 100 pe

Paura a bordo della nave da crociera Spirit of Discovery, operante per Saga Cruises, a causa di una tempesta neldi. Quello che doveva essere un piacevole viaggio di 14 giorni intorno alle Isole Canarie si è trasformato in un incubo per i mille passeggeri a bordo. Circa 100 persone sono rimaste ...

Passeggeri feriti mentre i tavoli volavano nel caos. Un passeggero ha raccontato che molti temevano di morire e che hanno scritto messaggi di addio ai propri cari ...Un passeggero ha filmato le enormi onde che hanno colpito la nave Spirit of Discovery nel Golfo di Biscaglia. Alan Grisedale ha raccontato che la mareggiata ha fatto cadere sua moglie e ha spazzato ...