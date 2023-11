Goa | proteste contro la costruzione di un resort nei luoghi di San Francesco Saverio

...- orientale dell'Arunachal Pradesh e l'altopiano conteso dell'Aksai Chin ha suscitato le... Le nuove basi statunitensi in India (si parla delle città di Chennai, Mumbai e) si sommano agli ...

INDIA Goa: proteste contro la costruzione di un resort nei luoghi di ... AsiaNews

Protest mars triumph as Goa pick up six bronze Times of India

Calvarese, da ex arbitro, valuta i principali episodi da moviola di Atalanta-Inter di ieri. La sua analisi su Tuttosport si sofferma in particolare sul rigore dato per il fallo di Musso su Darmian e s ...