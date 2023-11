Gli attori di Hollywood annunciano la fine dello sciopero

(Di giovedì 9 novembre 2023) I rappresentanti deglie quelli degli studios dihanno raggiunto l’8 novembre un accordo per metterea unoche paralizzava da mesi la produzione di film e serie tv negli Stati Uniti. Leggi

Lo sciopero, cominciato a luglio e costato miliardi di dollari all'economia statunitense, si concluderà il 9 novembre grazie all'intesa su un nuovo contratto collettivo triennale per gli attori, del ...