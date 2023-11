Giusy Ferreri | fuori il video di Il meglio di te | brano scritto per l’omonimo film

(Di giovedì 9 novembre 2023) Ildi te è iloriginaleed interpretato daper la colonna sonora delIldi te di Fabrizio Maria Cortese, online ilDisponibile in radio e in digitale Ildi te, iloriginaleed interpretato daper la colonna sonora delIldi te di Fabrizio Maria Cortese, nelle sale cinematografiche da oggi 9 novembre. Oltre a prestare la sua voce,firma il testo e le musiche della canzone originale, caratterizzata musicalmente da atmosfere sospese e malinconiche che fanno da cornice al testo in cui ...

In occasione dell'arrivo odierno nelle sale cinematografiche del nuovo lungometraggio di Fabrizio Maria Cortese, "Il meglio di te" ,ha pubblicato oggi, 9 novembre , il brano originale da lei scritto e interpretato per la colonna sonora del film. La canzone, che porta lo stesso titolo della pellicola, è accompagnato ...

Giusi Ferreri: giovedì 9 novembre esce "IL MEGLIO DI TE" - Radio ... Radio Bruno - Brescia

Giusy Ferreri, online il nuovo brano "Il meglio di te" Radio 5.9

09 nov 2023 - La musicista nata a Palermo pubblica il brano scritto per il nuovo film di Fabrizio Maria Cortese ...Esce in radio e in digitale Il meglio di te, il brano di Giusy Ferreri per la colonna sonora dell'omonimo film diretto da Cortese ...