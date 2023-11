Giovedi 9 Novembre 2023 Sky Cinema e NOW | Deepwater - Inferno sull' oceano

Leggi su digital-news

(Di giovedì 9 novembre 2023) Skyporta ila casa tua - Nella serata odierna diper i clienti Sky (e in streaming su NOW) su Su SkyDue HD (canale 302), alla stessa ora, sarà trasmesso "La quattordicesima domenica", diretto da Pupi Avati e con Lodo Guenzi, Edwige Fenech e Gabriele Lavia. Questo film racconta la storia dell'incontro tra due ex amanti, che riporta alla luce sogni e disillusioni. SkyCollection HD (canale...