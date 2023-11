Giordano | «Lautaro Martinez tra i migliori cinque! Una richiesta a Inzaghi»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 9 novembre 2023) L’ex calciatore Brunonel corso di un suo intervento a “Maracanà” su TMW Radio, ha speso parole importanti per l’attaccante e capitano dell’Inter,. TRA I– Brunoparla così di, trascinatore dell’Inter: «In questo momento è tra i top 5 attaccanti presenti in Europa e il migliore d’Italia sicuramente. Non solo come gol, ma anche come partecipazione all’azione. Il mondiale e la finale di Champions lo hanno formato veramente, ora è più completo. Io farei solo una, dovrebbe battere lui i calci di rigore ora perché può arrivare a battere così il record di Higuain». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...