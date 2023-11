Gilardino annuncia | quando tornano Retegui | Messias e Bani

(Di giovedì 9 novembre 2023) (Adnkronos) – Genoa chiamato alla reazione dopo il ko con il Cagliari, e il calendario dei rossoblu prevede l’incrocio con l’Hellas Verona: il tecnico del Grifone Albertoha parlato in conferenza stampa.”La consapevolezza della sconfitta di Cagliari si deve tramutare in energia positiva domani. Dobbiamo avere un approccio feroce, sappiamo di affrontare una squadra ferita ma con ottime qualità e individualità. In quest’ultimo periodo stanno incontrando delle difficoltà, ma sono allenati molto bene. C’è da approcciarla nel modo migliore.? Si è allenato e sta bene. Sarà della partita”.– “Ci auguriamo di riaverli dopo la sosta. Facciamo delle valutazioni. Chiedo al nostro popolo di aiutare ogni ragazzo, questa è una cosa fondamentale ed è quello che hanno sempre fatto”. ...

