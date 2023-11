Gestione “disinvolta” dei soldi pubblici e condotte “scriteriate” a Caivano

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 9 novembre 2023) Verifiche di Carabinieri e Corte dei Conti sulladei. Sanzioni per oltre 250mila euro. Interdette sette persone tra cui un ex sindaco e assessori Una . Questo è quanto spiegano gli inquirenti in una comunicazione inviata ai media dalla Procura della Repubblica attraverso il Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Sanzioni oltre i 250mila euro. Per sette persone, tra cui un ex-sindaco e assessori, impossibilità per 10 anni di ricoprire incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali. Per gli inquirenti avrebbero creato “un terreno favorevole allo sviluppo della criminalità organizzata. Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania, ...