Geronimo al Teatro Piccolo | “Parentopoli in salsa La Russa” La destra preferisce la sua famiglia

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 9 novembre 2023)La, figlio del Presidente del Senato, entra a far parte del CDA deldi Milano, luogo simbolo del mondo culturale lombardo. La nomina nel CDA delper una persona completamente prive di precedenti esperienze in ambito culturale ha sollevato ovviamente dubbi e perplessità ,nei casi più moderati, e proteste al grido di “!” nei casi più accesi. Inutile dire che a molti, a Milano e non, è venuto in mente che a pesare non sia stato il curriculum di, quanto quello di La.Leggi anche: Report, rissa tra Ranucci e Gasparri: “Cambia fruttivendolo, la carota non è fresca”, una tradizione di cultura: l’eredità di Strehler Nato nel secondo dopoguerra dalla volontà di Giorgio ...