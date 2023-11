Genoveva Casanova | lo stile della presunta amante del principe Federico di Danimarca in 10 look

Sulla cover, l'immagine rubata dell'erede al trono in compagnia di, 47enne socialite messicana di casa nella capitale spagnola. Foto un pochino sfocate, prese da lontano, che però ...

Il principe Frederik sorpreso a Madrid con un'altra. Come l'avrà ... AMICA - La rivista moda donna

Who is Genoveva Casanova Everything you need to know about model forced to deny Prince Frederik affair 7NEWS

La principessa Mary di Danimarca sarebbe stata tradita dal marito Frederick, avvistato in compagnia di un’altra donna ...C'è del marcio in Danimarca: il principe ereditario, sposato con l'australiana Mary da quasi 20 anni, è stato paparazzato con una ereditiera messicana ...