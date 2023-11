Genova | crolla porzione di strada | auto e detriti contro palazzo

(Di giovedì 9 novembre 2023) commenta Aun muraglione che sosteneva unaadibita a parcheggio èto, finendo in parteunsottostante e trascinando per alcuni metri duemobili e una moto. Non ...

Genova, cede un muraglione a Castelletto: due auto precipitano tra i palazzi. I residenti: “Un boato, poi il … Il Secolo XIX

Genova, crolla un muraglione in via Cabrini: precipitano due auto parcheggiate, evacuati dieci appartamenti in via ... Telenord.it

A Genova un muraglione che sosteneva una strada adibita a parcheggio è crollato, finendo in parte contro un palazzo sottostante e trascinando per alcuni metri due automobili e una moto. Non risultano ...Cedimento di un muraglione in via Acquarone a Genova, nel quartiere di Castelletto, sulle alture della città. Il crollo si è verificato nel primo pomeriggio e ha riguardato il… Leggi ...