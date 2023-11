Genova | crolla muraglione a Castelletto | travolte auto e moto

Un muraglione che sosteneva una strada adibita a parcheggio è crollato afinendo in parte contro un palazzo sottostante e trascinando per alcuni metri almeno due automobili. Al momento non risultano persone ferite. Il crollo è avvenuto in via Cabrini, nei pressi di ...

Imputati in 47 per la mancanza di manutenzione sulle infrastrutture liguri: 26 sono già a giudizio per il Morandi. Tursi, Assoutenti e altre associazioni ...Ancora danni causati dal maltempo. A Genova dopo un violento nubifragio è crollato un grosso muraglione nel quartiere di Castelletto, due auto e una montagna di detriti sono finiti nel cortile del ...