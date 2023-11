Genova | 2 auto e uno scooter inghiottiti da una frana in via Acquarone

(Di giovedì 9 novembre 2023)sono statida unaavvenuta oggi in viaalta, nel quartiere di Castelletto, a. A crollare è stato un muraglione che sosteneva una strada adibita a parcheggio.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, subito intervenuti sul posto con due squadre, lo smottamento avrebbe inghiottito duee uno scooter . Il materiale si è riversato sullo stabile, ...

Dopo il nubifragio crolla un muraglione nel quartiere Castelletto di Genova, detriti e auto cadono sul palazzo sottostante ...Non si ferma la pioggia a Genova e sono diversi i disagi causati dal maltempo ... per un sottopasso allagato con un'auto dentro. Un'auto si è infilata giovedì pomeriggio in questo sottopasso, nei ...